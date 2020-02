Bene il primo degli incontri in programma per i “Tè della salute”: il nuovo cantiere della Sanità aperto nel territorio andriese dal Circolo della Sanità di Andria in collaborazione con l’Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute ed il Forum Ambiente Salute Andria “Ricorda e Rispetta”.

I lavori inaugurati mercoledì 12 febbraio scorso presso la sede di Filomondo hanno visto protagonisti la dott.ssa Dora Capogna (medico, specialista in scienze dell'alimentazione) e il dott. Fabio Sellitri (biologo, nutrizionista). Un focus sull'alimentazione e sui corretti stili di vita che ha entusiasmato i presenti ed ha avviato la lunga serie di incontri che si protrarranno fino ad ottobre 2020 ogni secondo mercoledì del mese, presso la sede del Bar Nessie, in Corso Cavour.

«L'iniziativa - ha commentato la presidente del Circolo della Sanità di Andria, la dott.ssa Flora Brudaglio - si colloca in un percorso che vuole avvicinare sempre di più il mondo della sanità ai cittadini creando un canale informativo, anche privilegiato, che favorisca una nuova cultura sulla salute e proponga corretti stili di vita. L'intento è quello di creare un ambiente informale in cui i soci del Circolo della sanità possano fornire informazioni e accrescere la cultura in tema sanitario».

Continua in questo modo l’impegno del Circolo della Sanità di Andria atto a favorire sinergie e incontri nei luoghi della cura. I soci esperti del circolo si alterneranno nei vari incontri. Il prossimo in programma si terrà mercoledì 11 marzo alle ore 20.30 e vedrà protagonisti in qualità di relatori, il dott. Benedetto Fucci (medico, specialista in ginecologia e ostetricia) e il dott. Giuseppe Coratella (medico, specialista in igiene e medicina preventiva) nell'incontro dal titolo "Al centro la salute: politiche di promozione e tutela".