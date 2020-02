"Accogliere un minore nella propria famiglia", ripartono gli incontri sull'affido familiare

Riparte il ciclo di incontri sull'affidamento familiare promosso dall'associazione di volontariato "Una famiglia in più". Anche quest'anno l'associazione torna a parlare delle varie forme di accoglienza invitando gli esperti che a vario titolo se ne occupano e proponendo testimonianze e racconti.



Il primo contributo sarà quello del dott. Michele Bulzis, esperto di politiche sociali a favore dei minori, giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, che illustrerà cos'è l'affido, quali sono i principi su cui si basa, quali sono i soggetti coinvolti, le varie forme di affidamento e le differenze con l'adozione.



Appuntamento per giovedì 27 febbraio 2020 alle ore 18.45 presso la sede della cooperativa sociale Trifoglio Onlus, in via Tertulliano 38.