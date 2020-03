​Zinni: «Si valuti ordinanza per impedire assembramenti di persone ad Andria»

Il consigliere regionale Sabino Zinni lancia un appello ai giovani al fine di evitare assembramenti ed invece osservare con serietà le disposizioni istituzionali che ci vengono imposte dal Governo centrale. Zinni chiede inoltre al commissario Tufariello di valutare eventualmente l'emanazione di un'ordinanza commissariale:

«Cari ragazzi vedervi a centinaia ieri sera in piazza Duomo è una di quelle cose che fanno male. Non è San Riccardo e le scuole non hanno chiuso per permettervi inaspettati momenti di svago, ma perché in Italia, non so se vi siete accorti, c’è un’emergenza contagio, e la prima cosa da fare in una situazione del genere, è evitare assembramenti e stare a casa.



Non è uno scherzo e non è un film, è un virus che può far male davvero, che ha già messo in ginocchio parti della nostra economia, e rischia di mettere in ginocchio il nostro sistema sanitario. Va fermato e va fatto seguendo le direttive del Governo. È proprio la somma di piccoli gesti di assunzione di responsabilità da parte di ognuno che può fare la differenza.

Visto che tale senso di responsabilità sembra mancare, e non solo fra i ragazzi, chiedo al Commissario Tufariello di valutare la possibilità di emanare un’ordinanza in ottemperanza a quanto stabilito nel decreto sul Coronavirus. Serve un richiamo al senso del dovere di tutti, e forse un intervento a livello comunale potrebbe aiutare in questo senso».