Un tempo sospeso, strade livide marcate dal tempo grigio che ha contraddistinto la scorsa settimana. Sette giorni di quarantena che si sommano ad altri precedenti e a quelli a venire. Giorni di numeri, riflessioni sul senso profondo della vita. Giorni leggeri, di condivisione con i propri cari: di focacce e di giochi, ma anche di lacrime per i cari distanti dalla nostra città e per quelli che abbiamo perso in questi giorni.

Sono settimane di video messaggi e di notizie che corrono nel megafono, talvolta rauco, dei social. Sono giorni appesi, disonesti, slabbrati. E lì, fuori, un’altra dimensione: la voce del silenzio delle ore serali da spazio al caos calmo delle ore mattutine: già, ancora troppi girovagano… e intanto si materializza un altro modulo di autocertificazione. Manco “loro” sanno come tenerci un po’ di più a bada!

Riprendiamoci rispetto. Prendiamo il tempo giusto per la spesa grossa e poi filiamo a casa, nel luogo sicuro, in questa quarantena che dovrà finire prima o poi!

Pensiamoci per davvero a come sarà domani, perché se non ci meditiamo non accadrà nulla di sconvolgente. Facciamoci piani per essere migliori e potenziare anche le nostre difese “immunitarie”. Non siamo onnipotenti, ma possiamo migliorarci rispettando la terra che ci ospita.

Nel video, alcuni filmati della città girati nei giorni compresi tra il 22 e il 28 marzo 2020.