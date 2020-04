Sono in fase di consegna già questa mattina due nuovi ventilatori polmonari, destinati uno all'ospedale di Andria e l'altro all'ospedale di Bisceglie. I ventilatori polmonari sono adesso i dispositivi salvavita necessari per curare chi riporta i sintomi più gravi di Coronavirus e in queste settimane se ne è parlato in continuazione, perché il numero di chi ne avrebbe avuto bisogno è stato, nel nostro Paese, a lungo nettamente superiore alla disponibilità di queste macchine nelle varie strutture sanitarie.

A donare i macchinari è l'azienda Inchingolo Domenico srl, che, dopo aver preso accordi con la Direzione della Asl, questa mattina effettuerà la doppia consegna nella persona del titolare. Il signor Inchingolo esprime così il sentimento alla base di questo gesto: «L'obiettivo è quello di dimostrare a tutti che la solidarietà è fondamentale: è un momento difficile per l'intera società e tutti dobbiamo fare la nostra parte. Ho sentito il bisogno di un gesto concreto che desse un segnale alla comunità».

Ora i due nosocomi avranno a disposizione macchinari nuovi, che possono essere utilizzati sia come postazione fissa sia sulle ambulanze. Un gesto significativo, uno spiraglio di generosità in giorni cupi.