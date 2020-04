Il Coronavirus ha mietuto un'altra vittima innocente, i familiari: «Un momento straziante»

Quando ieri si è diffusa la notizia della scomparsa della signora Angela Troia in Bruno, l'ottava vittima andriese del Coronavirus, centinaia sono stati i messaggi di cordoglio e vicinanza indirizzati alla famiglia Bruno, sconvolta dal dolore per la perdita. Non ci sono mai parole sufficienti a colmare una perdita, ma la comunità andriese si è stretta anche questa volta intorno ai parenti della signora Angela in questo frangente storico così particolare.

Per ringraziare della vicinanza dimostrata, la famiglia Bruno ha diffuso questo messaggio:

«È un momento straziante, di quelli che non vorresti mai vivere! È un tributo ad una patologia subdola e devastante che non avremmo voluto mai pagare. Sappiamo che è stato fatto il possibile e anche l’impossibile dal punto di vista medico. Ma non è bastato. In molti abbiamo sperato e pregato. Accettiamo con spirito Cristiano la Volontà di Dio, che tutto dispone. Ha lasciato una traccia indelebile nelle nostre esistenze ed in quelle dei tanti che hanno avuto la possibilità di conoscerla. Ricorderemo il suo immenso amore per la famiglia. La sua sconfinata generosità e altruismo, sempre coniugato ad una rara riservatezza. La sua dolcezza e forza insieme. La sua innata signorilità e gentilezza. I suoi modi eleganti e la sua intelligenza. La sua bellezza, esteriore ed interiore. Che la terra le sia lieve. Continuerà a vegliare su di noi dall’alto, sicuramente al cospetto di Dio, come un Angelo, come è stata nel corso di tutta la sua vita terrena anche per il nome che, non a caso, ha portato! Grazie per la sincera partecipazione al nostro dolore e per la sentita vicinanza».

Angela Troia, madre e nonna premurosa e affettuosa, è stata una donna particolarmente attiva anche in campo sociale: tra i soci fondatori della Fondazione Pugliese Neurodiversità, sempre in prima linea in tante battaglie per il benessere di tutti.

Anche i nipoti si uniscono al ricordo in questo momento terribile: «Adorata Nonna, il tuo materno amore ci ha accompagnato sempre. Sei stata nostra guida, nostro sostegno, nostro esempio. Guidaci da lassù, inondaci di bellezza divina. Tu, donna di fede e di servizio, donna mite e semplice, asciuga le nostre lacrime e aiutaci a diventare uomini e donne forti nell'amore e nell'unità. Ciao Nonna!»