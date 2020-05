A poco più di 24 ore dall’inizio della “Fase 2” già raccogliamo diversi commenti di lettori che invocano una presa di responsabilità da parte di tutti, soprattutto dei genitori di ragazzi che ieri, dopo circa 2 mesi di lockdown, hanno “festeggiato” la réunion con tanto di abbracci e baci, sbeffeggiando le disposizioni che impongono il distanziamento sociale di almeno un metro e l’utilizzo di mascherine in ambienti affollati e chiusi. In villa anche ieri si sono riversati giovani e meno giovani beatamente tranquilli e vogliosi di raccontarsi dopo il distacco forzato.

Molte le immagini eloquenti di una città che annovera cittadini poco collaborativi. Il nodo centrale è l'assenza di controllo: non da parte delle Forze dell'Ordine, ma da parte proprio dei cittadini, primi responsabili della loro salute, e da parte dei genitori di tanti ragazzi che appunto hanno vagato liberi e soprattutto senza dimostrare coscienza dell'importanza del distanziamento. In bici, a piedi, a capannelli in tutte le zone "classiche" della città, dal centro storico alle zone intorno alle scuole, fino alla periferia: in 3, 4, 5 e anche più, a scambiarsi effusioni scriteriate. Non è questo il senso della fase 2: l'allentamento delle misure, come abbiamo già ribadito, non è un "tana, libera tutti" ma un graduale ritorno a una certa normalità, rispettando le indicazioni.

A fare da contraltare però ci sono anche tanti andriesi che hanno saputo osservare le regole che contraddistingueranno il nostro stile di vita e le abitudini da qui e chissà per quanto tempo ancora.

A tutti gli "incoscienti" l'appello della parte prudente della città, a cui sentiamo di aderire: questi 14 giorni sono fondamentali, se i numeri cresceranno di nuovo, assisteremo probabilmente ad altre chiusure, che potrebbero rappresentare la "mazzata" definitiva non solo per il nostro sistema sanitario ma anche per quello produttivo. Se tanti commercianti stanno resistendo a stento ai danni causati dal lockdown forzato, cosa succederebbe se il Governo fosse costretto a chiudere di nuovo tutto per la noncuranza di pochi?