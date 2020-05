Sicurezza sul lavoro e piano anti-covid: fino al 25 questionario di autovalutazione per le imprese

La Asl Bt ha adottato il piano straordinario per la difesa del lavoro e la tutela dei lavoratori.

Il piano prevede azioni di sostegno alle imprese e di controllo e vigilanza sul rispetto delle misure di gestione dell'infezione da SARS-CoV-2. In particolare, il sostegno alle imprese sarà possibile attraverso gli strumenti dell'informazione e dell'assistenza.

Il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPESAL) della Asl Bt, diretto dal dottor Raffaello Bellino, promuove l'utilizzo di un questionario da parte delle imprese che potranno così controllare al loro interno (coinvolgendo medico competente, RSPP e RLS) il rispetto del protocollo condiviso del 24 aprile 2020 per l'applicazione delle misure anti-COVID19. Inoltre, in caso di dubbi o chiarimenti, è possibile rivolgere i quesiti al numero 0883/483403 o allo sportello informativo on-line (sportello.spesal@aslbat.it). Entro il 25/05/2020 dovrà essere compilato il questionario proposto, al fine di mappare le aziende che dichiarano di aver aderito alle misure anti-COVID19. La fase di supporto alle imprese sarà altresì associata ad un piano di controlli sul territorio, in modo da tutelare insieme sia la salute dei cittadini e lavoratori sia il lavoro.

Link questionario: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OcwJy-MEGEic7Sv-WBkzfKGZVWIdwu5MoRn2RDoGqOdUN1FGRTIxUlQxWE1QMjRTRUY5NDg4SEQ2OS4u