Un pezzo per volta spariscono le giostre aperte ai bambini nella villa comunale

Tutto rotto, o giù di lì: è questa la descrizione desolante dello stato in cui versano le giostrine per i bambini all'interno della villa comunale. Nei giorni scorsi, infatti, sono state perfino "recintate" per evitare che qualcuno possa farsi male. Già più volte vittime dell’idiozia e dell’inciviltà del tutto arbitrarie di alcuni facinorosi, sono state delimitate dai nastri normalmente usati per indicare dei lavori in corso. Parliamo dell'area giochi nello spazio tra via Achille Grandi e l'anfiteatro, che un pezzo per volta ha perso praticamente tutto: il castello per arrampicarsi, la giostrina per i bimbi con disabilità, anche lo scivolo è stato sfondato da ignoti vandali.

Per fortuna rimangono i giochi all'interno della recinzione, che "sopravvivono" grazie all'occhio attento dei custodi. Altrove invece l'attenzione alle aree pubbliche destinate ai bambini è molto più alta: basti pensare alle bellissime aree attrezzate all'interno delle ville comunali di Trani e Barletta, per esempio, dove tanti genitori andriesi sono costretti a "emigrare" per far passare qualche ora all'aria aperta ai loro pargoli.

Che ci sia un'emergenza ormai è chiaro a tutti: l'educazione sembra essere diventata un miraggio, il vandalismo non è più percepito come sbagliato ma è all'ordine del giorno, il rispetto dei beni comuni è davvero lontano. Auspichiamo che la politica si faccia carico di questa piccola ma necessaria esigenza per il bene delle famiglie andriesi.