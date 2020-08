25 aerei ultraleggeri atterrano a Castel del Monte per la 1a tappa del giro d’Italia

Vasto incendio in zona Pip lambisce autorimessa, scampati danni ingenti grazie ai Vigili del Fuoco

cronaca

In corso accertamenti per risalire alle cause dell'incendio e soprattutto ai proprietari dei suoli ricoperti dalle sterpaglie alte, che non hanno provveduto alla pulizia e bonifica degli stessi, che saranno debitamente sanzionati