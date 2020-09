Tari 2020, avviso rettifiche bollette e pagamento prima rata

Si porta a conoscenza della cittadinanza che eventuali piccole variazioni nel nucleo dei componenti (per studenti o lavoratori fuori sede, per nascite e decessi), piccole variazioni di metri quadri tassati e cambi di intestazione nello stesso nucleo familiare, non determinano variazioni rilevanti nell'ammontare della somma da pagare.

Pertanto i contribuenti potranno pagare la prima rata entro il trenta settembre e nei giorni successivi, con più tranquillità contattare telefonicamente o via mail, gli uffici per apportare le variazioni necessarie e ricevere via mail o ritirare previo appuntamento la seconda rata della bolletta ricalcolata con l'importo finale dovuto.