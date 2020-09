Uffici Comunali chiusi al pubblico il 1° ottobre

Restano chiusi al pubblico anche domani, 1° ottobre, tutti gli uffici comunali tranne l'utenza che deve rivolgersi allo Stato Civile, Elettorale e Demografico in piazza Trieste e Trento.



I dipendenti comunali in servizio per le attività interne sono solo quelli che non sono stati collocati in lavoro agile e per i quali i controlli dell'Asl hanno dato esito negativo.