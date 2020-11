Ancora assembramenti, la Sindaca Bruno: «Ho formalizzato la richiesta di ausilio dell'esercito»

La Sindaca Bruno, in diretta da piazza Catuma, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un video diffuso sui social con parole molto dure nei confronti di chi ancora prende sotto gamba l'emergenza che stiamo vivendo: «Ancora oggi la rappresentanza delle forze dell’ordine è presente su tutto il territorio per effettuare opera di controllo e repressione sia per le attività commerciali ma soprattutto per quanto riguarda la cittadinanza. Sabato e domenica sono state due giornate particolarmente nere per la nostra comunità in quanto a mancato rispetto di tutte le prescrizioni covid.

Il nostro giro continua in tanti quartieri della città da dove ci vengono segnalate situazioni di assembramento, ma non abbiamo forze di polizia sufficienti per pattugliare e presenziare ovunque: per questo da tempo stiamo chiedendo la collaborazione della città che si rispetti il più possibile un comportamento corretto.

Oggi in assemblea dei sindaci anche alla presenza del prefetto e del direttore generale della Asl abbiamo nuovamente analizzato la condizione di tutte le città della Bat e anche della nostra comunità, rispetto alla quale probabilmente nelle prossime ore verranno assunte altre decisioni. Dico probabilmente perché ad ora non ci sono novità sostanziali. Domani incontrerò tutti i dirigenti scolastici con cui metteremo appunto l’eventuale ulteriore proroga delle misure a sostegno e al controllo della utenza scolastica. Stiamo lavorando su più fronti: non sappiamo quali saranno le decisioni che verranno assunte dal governo centrale e regionale, quindi la situazione è sempre in continuo divenire.

Una cosa è certa: hanno iniziato a segnalarci anche situazioni di assembramenti ormai private, in case e i locali che vengono affittati o individuati per fare incontrare ragazzi o famiglie. Voglio spiegare a tutti che rispetto a queste cose c’è poco da impiegare le forze dell’ordine e di polizia, non possiamo andare a stanare le situazioni private. Vi dico anche che oggi in seno all’assemblea dei sindaci ho annunciato la formalizzazione di una richiesta di ausilio anche dell’esercito perché se sarà il caso di militarizzare la città rispetto alla condizione che può diventare fuori controllo, certo non mi spaventa farlo… È un momento di massima allerta per tutti, i numeri sono in aumento dappertutto: per quanto la situazione sia critica non possiamo creare il panico generalizzato, non è questo il nostro obiettivo, stiamo ancora dicendo che entro alcuni margini si può convivere con questo problema senza bloccare tutto. Se però sarà necessario saremo pronti, ove autorizzati, a fare anche quello.

Preciso che un sindaco non può decidere in autonomia la chiusura di una città o la chiusura di attività commerciali o la chiusura di scuole, ci sono delle prerogative che devono passare attraverso una trafila istituzionale particolare su cui sarà mia premura informare la città gradualmente».