Nuovo weekend di chiusura per il centro cittadino

Con propria ordinanza n. 395 la Sindaca ha disposto, questa sera, il divieto di accesso e stazionamento per le persone, dalle 18.00 e fino alle 22.00 di sabato 21 novembre e dalle 8.00 alle 22.00 di domenica 22 novembre, in alcuen zone del centro.

In dettaglio si tratta di via Regina Margherita, viale Crispi, via Cavallotti (tratto tra via Giusti e Viale Crispi), via Cittadella, corso Cavour (tratto tra via De Gasperi e viale Roma), piazza Vittorio Emanuele II (piazza Catuma) e piazza Duomo.