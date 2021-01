Castel del Monte torna ai tempi antichi e diventa il luogo in cui è nascosto un tesoro segreto, protetto da animali mitologici e valorosi uomini.

Questo è quanto succede in Il tesoro dell'Imperatore, un podcast dedicato al mitico castello ottagonale che svetta fiero e maestoso sull'altopiano delle Murge, e che rappresenta un'attrazione per i turisti che ogni anno si recano nella zona di Andria, in Puglia.

La fortezza è stata scelta come uno dei dieci luoghi italiani in cui ambientare una fiaba, che fa parte di un progetto di podcast con l'obiettivo di far riscoprire alcune bellezze nostrane tra le più magiche e misteriose, viaggiando però a bordo di un'auto moderna ed ecosostenibile, la Jeep® 4xe Plug-in Hybrid.

Si tratta di un connubio per nulla forzato, in cui grifoni e soldati coraggiosi ben si sposano con la stabilità e la sicurezza di una macchina come Jeep®.

Ascoltare per credere