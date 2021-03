Andria: il posto ideale per comprare casa

Cerchi casa? Se è arrivato il momento di compiere questo passo importante, devi sapere che il mercato immobiliare sta conoscendo un momento positivo. Nonostante l’incertezza legata alla pandemia infatti, le previsioni degli esperti stimano una ripresa del mercato attorno al 7,7%.

Le case in vendita Andria propongono diverse soluzioni. Puoi scegliere la metratura che fa per te: hai bisogno di un bilocale o di un trilocale? O, forse, stai valutando di allargare la famiglia e avrai bisogno di almeno una camera da letto in più?

SCEGLIERE IL QUARTIERE: VALUTA SICUREZZA E COMODITÀ

Andria è nota per le sue bellezze storiche e paesaggistiche, basti pensare a Castel del Monte, Patrimonio Mondiale dell’Umanità. La fortezza, espressione del genio di Federico II di Svevia, con la sua forma di corona ottagonale è il simbolo della Puglia e dai suoi torrioni il paesaggio è mozzafiato. Mentre scegli la tua futura casa poni l’attenzione anche al quartiere in cui si trova, fai un giro nelle vicinanze e guarda quanti servizi ci sono: banche, posta, farmacie? Si tratta di un quartiere residenziale, tranquillo e poco rumoroso? Sono solo alcuni spunti da tenere presente anche in base alle tue esigenze.

VISITA SOLO LE CASE CHE RISPECCHIANO I TUOI GUSTI

Scegli di affidarti a un’agenzia immobiliare: avere accanto una voce e il consiglio di un esperto fa la differenza. La tua ricerca immobiliare comincia comodamente seduto davanti al tuo computer, ma poi tieni presente alcuni suggerimenti che ti saranno utili al momento del sopralluogo. Non perdere tempo con visite a case che non ti convincono nemmeno sulla carta, il tuo tempo è denaro quindi cerca di arrivare alle visite già con le idee chiare sul metratura, costi del condominio, necessità di eventuali interventi di ristrutturazione. A che piano ti piacerebbe abitare? Escludi le case che non si allineano coi tuoi gusti o rischi di stancarti e vanificare gli sforzi.

LA NUOVA CASA: ECCO COSA SERVE PER ESSERE IN REGOLA

Cosa serve per essere in regola? Chiedi la prestazione energetica dell’edificio, se non fosse dotato di cappotto termico (o di un sistema di isolamento) infatti, tutto ciò potrebbe tradursi in elevati costi per il riscaldamento. Gli infissi sono nuovi o c’è dispersione di calore? Informati sulla classificazione energetica dell’immobile e richiedi tutti i certificati di conformità così potrai essere sicuro che l’impianto elettrico e quello del gas siano a norma. Inoltre controlla lo stato della caldaia, l’esposizione delle camere, lo stato del tetto e se d’estate c’è o meno bisogno di un impianto di condizionamento.

HAI BISOGNO DI MAGGIORE SPAZIO?

Non sottovalutare nemmeno i piccoli spazi: vano caldaia, ripostiglio, cantina, garage, soffitta si riveleranno estremamente comodi nella tua quotidianità. Quando si compra casa ogni centimetro diventa fondamentale. Vuoi un balcone abitabile? Oppure cerchi una soluzione al pian terreno magari con un piccolo giardino davanti? E non sottovalutare nemmeno l’affaccio delle finestre, il mondo che guarderai avrà la forma dei tuoi vetri.