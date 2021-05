"Penso Bio" apre le sue porte in via Regina Margherita Copyright: AndriaLive

A circa sei anni dall’inaugurazione una nuova storia sta per essere raccontata nel salotto centrale della città: Penso Bio si trasferisce in via R. Margherita e si rinnova anche nei prodotti e nei servizi offerti.

«Penso Bio è una piccola creatura che negli anni si è evoluta e da adesso, quel “salotto delle donne” si trasferisce appunto nel “salotto commerciale” di Andria. Sono felicissima di questo obiettivo appena raggiunto con non poche difficoltà e sacrifici, ben ripagati nel tempo – commenta Nunzia Sgarra, Beauty expert & makeup artist di “Penso Bio”.

«La matrice bio resta sempre la stessa: la scelta di un prodotto green, pulito negli ingredienti, quindi un’attenta selezione del prodotto che viene testato ed analizzato prima di essere annoverato tra quelli offerti nel campo della cosmesi.

Oggi – continua Nunzia Sgarra - abbiamo sicuramente ampliato l’offerta produttiva con l’inserimento dei vari prodotti di nicchia della profumeria artistica, profumatori d’ambiente dal packaging di alto design; anche accessori pregiati, fatti a mano, e sempre prodotti ricercati e “made in Italy”».

Niente inaugurazione nel rispetto dei protocolli di sicurezza e soprattutto per rispetto dei tanti commercianti che hanno patito e stanno patendo la crisi dettata dall’emergenza sanitaria, in compenso però una gran bella iniziativa: abbellire con piante fiorite le fioriere spoglie di via Regina Margherita: «Ho pensato che un piccolo gesto di gentilezza ma anche di positività fosse utile in questo momento emergenziale stiamo attraversando, quindi donare dei fiori alle fioriere spoglie della via, in segno di speranza, penso che sia una scelta sicuramente utile e spero che anche altri commercianti possano prendere d’esempio l’iniziativa».

Penso Bio, ad Andria, in via Regina Margherita al n. XX è un turbine sempre in continua evoluzione: «Sono nata con una piccola “bio profumeria” della città e con i miei collaboratori ho portato aria nuova in città 6 anni fa, non potevo nemmeno immaginare il successo e quanto sarebbe cresciuta negli anni. Nel frattempo mi sono affermata come makeup artist professionista e ringrazio di cuore questa città che mi ha dato davvero tanto e continua a regalarmi emozioni pure. Abbiamo lanciato il nostro sito e-commerce; stiamo ampliando la produzione di prodotti a nostro marchio. Andria è una città sorprendente che offre molto di più di quanto non si possa pensare e gli andriesi accolgono sempre con grande entusiasmo le novità. A loro va il mio grazie».