Apre in via Jannuzzi il primo store di noleggio auto a lungo termine della BAT

Per tutto il territorio della Bat può essere il primo passo di un’autentica svolta. Da lunedì 23 agosto ad Andria, in via Onofrio Jannuzzi 10, sarà operativo il primo “mobility store” dedicato al noleggio a lungo termine. L’iniziativa porta la firma di Iti Rentcar, società del gruppo Iti Service, che si occupa proprio di noleggio auto a lungo termine.



L’operazione, che punta a offrire soluzioni alternative di mobilità a professionisti e privati di ogni età, è stata realizzata in partnership con Leasys, tra le più affermate e apprezzate società di noleggio auto in Italia.



In particolare, facendo riferimento al Gruppo Stellantis (una delle più grandi realtà automobilistiche del mondo, con i suoi 20 marchi di proprietà), e grazie agli accordi con tutte le altre realtà del settore, sarà possibile proporre il noleggio delle più note e amate auto presenti sul mercato e di qualunque veicolo commerciale. A condizioni vantaggiose e sulla base delle esigenze di ogni singolo cliente. “Con questa nuova apertura – affermano Davide e Michele Russo di Iti Rentcar – vogliamo lanciare un’autentica sfida. Il noleggio a lungo termine rappresenta oggi un servizio di straordinario valore, capace di liberare il cliente da ogni tipo di incombenze legate alla gestione del veicolo. Con un canone mensile fisso, definito in modo trasparente e definitivo in sede di stipula del contratto, sarà possibile usare l’auto come se fosse propria, ma senza gli assilli comportati dalla gestione quotidiana del mezzo. A tutto questo, infatti, pensiamo noi”. E poi agevolazioni fiscali e finanziarie, possibilità di godere di una vettura sempre controllata e monitorata, senza il rischio che questa perda di valore. Infine, l’imbarazzo della scelta, con una vastissima gamma di offerte tutte da “sfogliare” e confrontare.



Per la Bat, che finora non aveva mai avuto uno store con un’offerta di questo tipo, Iti Rentcar può rappresentare una straordinaria occasione. Un servizio per il territorio e sul territorio. “Puntiamo a crescere ogni giorno – conclude Francesco Manuto, responsabile dello store – ma soprattutto puntiamo a offrire una chance preziosa ai cittadini. Il noleggio a lungo termine ha tutto, ma proprio tutto, per essere la soluzione di mobilità più apprezzata del presente e del futuro”.



Per info, rivolgersi al numero 0802227053 oppure consultare il sito www.itirentcar.it.