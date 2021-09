Gli affumicati del caseificio Montrone: superlativi!

Nella vasta gamma di prodotti di eccellente qualità offerti dal caseificio Montrone un posto di rilievo lo ottengono gli affumicati. Prodotti che arricchiscono da sempre le nostre tavole, gli affumicati sono l’orgoglio del caseificio Montrone, che, ormai dagli anni ’50, realizza vere e proprie opere d’arte con cura e sapienza selezionando le materie prime con assoluta attenzione.

L’indiscussa professionalità dei maestri artigiani Montrone è messa in risalto anche dal processo di affumicatura naturale, con trucioli di faggio, che rende la scamorza affumicata del caseificio Montrone compatta e ambrata all’esterno, ma con un cuore che “trasuda latte”. Come riconoscere un’affumicatura naturale? Da un'abbronzatura irregolare, in certe zone più chiare, in altre più scura.

Il suo sapore, delicato e piacevolmente affumicato, si apprezza a pieno in piatti freddi e in preparazioni al forno.

Tra gli elementi di spicco della gamma di affumicati del caseificio Montrone troviamo la scamorza affumicata e la provola di scamorza affumicata che ben si prestano a ricette sfiziose e appetitose. Ricchi di vitamine, proteine, calcio e fosforo, questi latticini, storicamente alla base della dieta mediterranea, contengono una quantità bassissima di carboidrati e zuccheri. Tra le novità compaiono anche il quadrifoglio e il treccione di scamorza affumicata. Assolutamente da provare… e riprovare!

Tradizione e innovazione sono dunque i punti cardine della storica azienda Montrone.

Dal sapore inconfondibile, tutti i prodotti del caseificio Montrone sono ideali per momenti conviviali. Perfetti per pranzi in famiglia o cene con amici sono autentici bocconi di felicità.