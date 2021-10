Inter-Juve, non è mai stata una partita come le altre

Definire Inter-Juventus come una semplice partita come le altre è impossibile. Sia per lo strascico di tensioni e polemiche che si porta dietro ogni volta, sia per una delle rivalità più accese di tutto il campionato italiano. Potrebbe anche essere definita come “La partita”, dal momento che l’attenzione sul derby della Madonnina si accende già giorni e giorni prima, come ben sanno gli appassionati di pronostici Serie A.

La rivalità si è fatta sempre più accentuata nel corso degli ultimi anni, ma è chiaro che non sono mai mancati gli episodi che hanno fatto da discutere, a partire dalle polemiche per il rigore non concesso a Ronaldo per l’intervento maldestro di Iuliano nel 1998, senza dimenticare anche la sfida di qualche anno fa giocata a Milano, in cui la Juve ha fatto il colpaccio in rimonta con Higuain, con tutte le discussioni possibili e immaginabili relative alla mancata espulsione di Pjanic.

C’è un grande ex, che tra l’altro ha militato in entrambe le compagini, che ha voluto esprimere il suo personalissimo parere in merito al derby d’Italia in programma domenica. Stiamo facendo riferimento a Spillo Altobelli, che ha espresso la sua preferenza sulla potenziale vincitrice della sfida nel corso di un’intervista che è stata pubblicata sul blog sportivo L’insider.

Che sfida a centrocampo!

Altobelli, nel corso dell’intervista, mette fin da subito le cose in chiaro: questa sfida presenta dei grandi nomi in tutti i reparti, ma è chiaro che la Juventus, nonostante si sia ripresa dopo una partenza negativa e sia risalita in classifica grazie a un buon filotto di vittorie, rimane ancora una squadra in fase di costruzione e su questo in effetti, non c’è molto da obiettare.

A centrocampo, molto probabilmente, si deciderà il match. Chi dimostrerà di avere una marcia in più, ma anche energia e dinamismo da vendere in mezzo al campo potrebbe avere l’asso nella manica da giocarsi nel corso del match, un vantaggio non da poco che andrà sfruttato a dovere.

È chiaro che il duello principale in mezzo al campo è completamente made in Italy e vede contrapposti due giocatori che hanno fatto un super Europeo in estate con la Nazionale di Roberto Mancini. Si tratta di Locatelli, per la Juventus, e di Barella, per l’Inter. Altobelli parla del nuovo acquisto dei bianconeri, che è arrivato solamente alla fine dell’estate dopo una lunga ed estenuante trattativa con il Sassuolo, mettendo in evidenza come Locatelli, in mezzo al campo riesce a fare molto bene entrambe le fasi, ed è un creatore di gioco non indifferente, ma ha anche un’altra caratteristica con cui si fa spesso male alle difese avversarie, ovvero il fatto di spingere in zona offensiva e di transitare spesso e volentieri al limite dell’area avversaria. Su Barella, invece, Altobelli non si sofferma nemmeno in descrizioni, che sarebbero inutili, dal momento che considera l’ex Cagliari come uno dei centrocampisti più forti in tutto il panorama calcistico europeo.

L’attacco e la difesa

In attacco la Juve dovrà molto probabilmente fare a meno di Paulo Dybala, ma potrà contare comunque sull’apporto della star, dei bianconeri, ma anche della Nazionale guidata in panchina da Roberto Mancini, ovvero Federico Chiesa. Dall’altra parte, l’Inter risponde con un Dzeko formato extralusso, che non sta facendo affatto rimpiangere Lukaku, dal momento che sta tenendo le medie realizzative più alte di tutta la sua carriera da quando è arrivato a Milano.

In difesa, invece, entrambe le formazioni possono contare su dei campioni. Se la Juve ha una difesa tutta made in Italy oltre l’aggiunta di un colosso come De Ligt, l’Inter può contare sulla coppia Skriniar-De Vrij. Altobelli, però, si augura che, alla fine del match, sia l’Inter a uscire con le braccia al cielo.