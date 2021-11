Nata nel 1990 dall’intuizione dell’imprenditore andriese Antonio Sgarra, la Cartotecnica Pugliese è una delle realtà imprenditoriali di tutto il sud Italia leader nel settore degli imballaggi per alimenti.

Lungimiranza, dinamicità, versatilità, scrupolosità nei processi produttivi hanno, negli anni, consolidato i rapporti con i fornitori e con i clienti.

«Ho intrapreso il mio lavoro in un locale in fitto in via Barletta. Erano circa 200 metri quadrati in cui sviluppavo la produzione con qualche operaio nell’instancabile visione di un progetto più grande. Il lavoro incrementava e con lui anche la prospettiva di un futuro ambizioso e coraggioso - commenta l'imprenditore Antonio Sgarra -. Ecco che nel 2006 si concretizza il trasferimento della Cartotecnica Pugliese nella zona Pip, in via P Sesto, su di un’area di 2000 metri quadri. Tutto cresce in maniera direttamente proporzionale. Ho sempre fatto mia la filosofia che se cresce l’azienda il beneficio va all’intera comunità. Sono grato alla mia città e agli uomini e alle donne che ho incontrato nel cammino umano e professionale». Il signor Antonio è un imprenditore attento e altruista, lo sanno bene i suoi dipendenti. Assieme hanno festeggiato un traguardo importante domenica 7 novembre scorso: un pranzo aziendale per celebrare il 30ennale dell’azienda e il 60esimo compleanno del leader.

Sorride il signor Antonio: «I leader sono quelli che ti dicono cosa fare, oppure quelli che ti lasciano fare ciò che vuoi. Io preferisco essere annoverato tra coloro che si circondano di persone che ti aiutano nel momento del bisogno. Ho la fortuna di lavorare con operai, impiegati e professionisti che mi seguono costantemente, si confrontano con me su tutti gli aspetti aziendali: dalla sicurezza all’attenzione verso l’aspetto ambientale, prova ne è l’investimento fatto già nel 2012 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della capacità di 110 kwh».

La Cartotecnica Pugliese produce essenzialmente carta (politenata, accoppiata, antigrasso, da forno, pelleaglio ecc.) e sacchetti utilizzati principalmente nel settore alimentare (panifici, negozi di gastronomia, pasticceria e pizzerie) ai quali si affiancano rotoli di alluminio e sacchetti in polipropilene liscio e microforato; gli altri comparti merceologici forniti riguardano il settore dell’abbigliamento (confezioni, camicerie, calzifici, ecc.), il settore calzaturiero e farmaceutico, nonché la grande distribuzione; il tutto con possibilità di personalizzazione, realizzabile attraverso macchinari ad alto contenuto tecnologico e grazie alla professionalità e creatività del nostro studio grafico. L’azienda gode di un’ottima reputazione nel suo settore, con un elevato grado di soddisfazione dei propri clienti: si adopera costantemente per migliorare, per puntare ad una più elevata immagine di qualità, per valorizzare le proprie risorse umane ed è sempre alla ricerca di nuovi mercati di vendita; il tutto attraverso una costante politica di investimenti strutturali e tecnologici come quelli che vanno ultimandosi, sempre nella zona Pip, e che portano ad un raddoppio della superfice a disposizione per lavorazioni e stoccaggio.

«Andria che lavora è uno slogan aziendale che il signor Antonio – commenta Patrizia Fortunato, responsabile commerciale – ha sempre voluto includere nella strategia di marketing e comunicazione perché incarna la sua filosofia. Se lo stato di salute aziendale è buono, se ne avvantaggia l’intero territorio in cui insiste e opera l’azienda».

Una gestione armonica e rispettosa dei ruoli continua ancora oggi a dare buoni frutti. La festa per il trentennale è stata occasione di ritrovo, di felice condivisione e, negli sguardi sereni dei dipendenti si scorge l’attenzione e la cura di chi, instancabilmente e con passione, fa il lavoro rendendolo un imprenditore visionario, influente e creativo, con una buona dose di ottimismo ed entusiasmo. Ce ne fossero di signori come Antonio Sgarra! Auguri alla Cartotecnica Pugliese e altri 100 di questi traguardi!