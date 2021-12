Fotoregali.com, la soluzione perfetta per un regalo unico

Fotoregali.com è l’e-shop italiano che dal 2006 ha portato in esclusiva la stampa su canvas online. Offre ai clienti la possibilità di creare prodotti personalizzati semplicemente con le proprie fotografie e immagini: tazze personalizzate, cover per smartphone, fotolibri e non solo. Gli oltre 500 articoli in catalogo sono la soluzione perfetta in vista del Natale e per moltissime altre occasioni. Concorrono alla qualità dell’esperienza d’acquisto spedizioni gratis per importi di oltre 39 euro e un supporto in tempo reale.

La proposta di www.fotoregali.com spazia dalle coperte personalizzate ai calendari, fino a stampe su tela, orologi, borracce, zerbini. Ma anche abbigliamento personalizzato, cover per smartphone, accessori e molto altro. Ogni prodotto è accompagnato da una scheda descrittiva dettagliata, arricchita da video e immagini. Il cliente saprà così cosa scegliere e perché.

Macchinari all’avanguardia e tool di personalizzazione intuitivi, anche per chi non ha dimestichezza con la tecnologia, consentono di realizzare stampe in HD. Il team di grafici esperti controlla in ogni caso le immagini, correggendo le piccole imperfezioni e regolando la luminosità. È possibile usufruire anche di un’anteprima 3D gratuita del risultato finale.

La sezione Regali di Natale dello store propone una selezione di cadeaux, perfetti per il periodo natalizio, come palline personalizzate, biglietti d’auguri, calendari, cuscini, decorazioni per la casa o tazze.

Per ciò che concerne le spedizioni, sono rapide e possono partire anche il giorno stesso. Per acquisti di oltre 39 euro i costi si azzerano. Le modalità di pagamento poi garantiscono la totale sicurezza: carta di credito, PayPal, contrassegno e bonifico bancario.

Non mancano certo le promozioni. Con “Porta un amico” si ottengono speciali bonus di credito, inoltre è possibile creare un buono regalo e spedirlo al destinatario nel giro di pochi click. Su una fetta del catalogo sono anche attivi sconti del 20%.

Infine, l’acquirente, grazie al customer care, può sempre contare su un supporto qualificato per trovare risposta a ogni dubbio o richiesta. Il servizio è fruibile telefonicamente, via WhatsApp o tramite la comoda chat online. In alternativa è possibile consultare la sezione FAQ del portale.

