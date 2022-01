Nuova sede per il Di Ruvo bike store per un'offerta sempre più ampia di cicli e motocicli Copyright: n.c.

Una nuova entusiasmante avventura in occasione di un anniversario importante: si è tenuta ieri l’inaugurazione della nuova sede del Di Ruvo bike store, in via Catullo 121, alla presenza delle Autorità locali e di tanti amanti delle due ruote e non solo. Un vasto spazio che sugella il successo di un’attività che ben 50 anni fa, con Michele Di Ruvo, apriva i battenti ad Andria e continua a essere punto di riferimento nel settore di cicli e motocicli: ma continua ad ampliarsi l’offerta di bici tradizionali, bici elettriche, fitness, scooter, con modelli sempre più all’avanguardia e rispondenti ai bisogni di un pubblico per tutte le età e sempre più esigente.

«Già da 10 anni siamo produttori e importatori di bici elettriche con il nostro marchio “Vedra”- spiega Nicola Di Ruvo -, acronimo di Veicoli Elettrici Di Ruvo Andria: abbiamo anche una linea completa di accessori e garantiamo una completa assistenza post vendita oltre alla possibilità di acquistare online». Dal 2007 infatti l'azienda, dinamica, flessibile, attenta ai cambiamenti e nel contempo innovatrice, propone attraverso l'e-commerce una vasta gamma di articoli a prezzi ragionevoli, restando però fedele ai valori di serietà, cortesia, onestà e disponibilità del suo fondatore: sul sito www.diruvo.com ognuno può scegliere comodamente da casa la propria bici, con le caratteristiche richieste, si può finanziare online il proprio acquisto, scegliendo il ritiro in sede o la consegna a domicilio.

Tanti i marchi a disposizione: Atala, Olmo, Piaggio, Montana, Vektor, Whistle, Colnago, Brinke, Umberto Dei e tanti altri, per un’azienda che si conferma un affermato e indiscusso punto di riferimento nel commercio di cicli e motocicli in particolar modo sul versante della mobilità green.

Nello store in via Catullo, inoltre, alcune novità attendono i più appassionati: biciclette elettriche con impianto Bosch, sia con ammortizzatori solo davanti, sia full, sia da gara sia da città, con la garanzia che questo marchio dà per quanto attiene a tutte le componenti meccaniche ed elettroniche.

L’assortimento dei veicoli a disposizione comprende anche scooter elettrici, Vespa Piaggio, bici pieghevoli tradizionali ed elettriche, Fat Bikes, mountain bikes, monopattini elettrici per bambini e per adulti, con possibilità di finanziamenti in sede personalizzati. È poi possibile stipulare polizze furto per bici elettriche sia se già in possesso dell’acquirente sia nuove.



Non solo una vasta linea di prodotti, ma soprattutto dinamicità, flessibilità e professionalità al servizio di qualsiasi esigenza, frutto di anni di esperienza nel settore.