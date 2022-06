Grande azienda del settore alimentare cerca due ingegneri

Grande azienda del settore alimentare è alla ricerca di due ingegneri da inserire nel proprio organico. È possibile inviare il proprio curriculum cliccando qui.

Il primo profilo ricercato riguarda un laureato in ingegneria meccanica o gestionale con i seguenti requisiti necessari: età: 30 - 35 anni; residenza: in uno dei seguenti comuni: Corato, Ruvo di Puglia, Trani, Andria, Terlizzi, Barletta, Molfetta; carattere determinato e di spiccata personalità; esperienze di lavoro in imprese industriali, soprattutto se alimentari. Requisiti preferenziali sono corsi/esperienze in sistemi/certificazione qualità e corsi/esperienze in sicurezza/igiene/ambiente sul lavoro.

Il secondo profilo ricercato è relativo a un laureato in ingegneria elettrica o elettronica con i seguenti requisiti necessari: età: 30 – 35 anni; residenza: in uno dei seguenti comuni: Corato, Ruvo di Puglia, Trani, Andria, Terlizzi, Barletta, Molfetta; carattere determinato e di spiccata personalità; esperienze di lavoro in imprese industriali, soprattutto se alimentari. Requisiti preferenziali: esperienze di lavoro in reparti confezionamento/imballaggio; corsi/esperienze in sistemi/certificazione qualità e corsi/esperienze in sicurezza/igiene/ambiente sul lavoro.