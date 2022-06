Come arredare gli ambienti con una lampada di sale

La lampada da sale è uno ionizzatore naturale che purifica l'ambiente e regala un'atmosfera piacevole e rilassata. Può essere posta in qualsiasi ambiente, che sia lavorativo o scolastico, ma soprattutto in casa. Sono tante le persone che l'acquistano, infatti c'è chi in casa ne ha anche più di una.

Queste lampade sostanzialmente sono conosciute per gli effetti benefici che donano, dando per scontato che sono anche molto belle per arredare l'ambiente.

Vediamo come possiamo utilizzare una lampada di sale da arredamento.

Arredare con una lampada di sale

La luce soft e delicata che emanano tali lampade è ideale per rendere la camera da letto un luogo romantico e rilassato.

Inoltre, possono perfezionare il design del salone, se posizionate accanto a dei libri o su qualche ripiano.

Oppure sono ideali negli uffici, perché quest'ultimi sono carichi di onde elettromagnetiche, le quali possono facilmente distogliere l'attenzione da ciò che si sta facendo. Invece, con una lampada in ufficio, non solo si potrà essere più concentrati, ma l'ambiente sarà più confortevole.

Meglio ancora, se usate nelle reception di un hotel o di un ristorante, sono in grado di donare un tocco di colore e di rendere l'ambiente unico, così che anche i clienti si sentiranno più a loro agio e accolti.

Infine, queste lampade sono eccezionali in bagno a bordo vasca, quando ci si vuole rilassare. La loro luce soffusa, circondata se si vuole da candele profumate, è l'ideale per vivere un momento di tranquillità e relax.

Per abbellire maggiormente un soggiorno o una camera si possono acquistare delle lanterne bianche stile shabby, inserendo poi al loro interno le lampade da sale, così che l'atmosfera sarà non solo rilassante, ma anche elegante e moderna.

Invece, per chi ha un bel giardino, può inserire la lampada di sale tra fiori colorati oppure vicino ai tronchi degli alberi, così da avere un giardino più bello e attraente.

Per chi ha un ingresso all'interno della propria casa, la lampada da sale renderà unico e accogliente tale ingresso, così che anche gli ospiti che entreranno percepiranno l'atmosfera piacevole e sublime che reca tale lampada.

Può essere situata anche in centri estetici, in modo da conferire benessere e armonia, oppure in sale d'attesa, così da creare un'atmosfera tranquilla per chi attende una visita medica.

Un sale nobile

Il sale rosa veniva usato in passato dai nobili, da persone famose e importanti, sia per la costruzione e la realizzazione di oggetti, come per l'appunto le lampade, sia per la cucina.

È proprio per questo che veniva chiamato sale del Re, infatti ancora oggi è considerato un sale preziosissimo e raro.

Abbinamenti da fare

Le classiche lampade da sale solitamente sono di colore arancio/rosso, ma possiamo anche acquistarle e, di conseguenza, addobbare la camera o il nostro ufficio, in base ai colori presenti e in base ai nostri gusti.

Ad esempio, se abbiamo una cameretta viola, in commercio esiste la lampada di sale con la lampadina di colore viola. Stessa cosa con tutti gli altri colori.

Attenzione però ad acquistare la vera ed originale lampada da sale, dato che esistono anche molte che sono simili, ma non hanno le stesse proprietà benefiche, né donano la stessa atmosfera.

Conclusione

Le lampade da sale possono essere un addobbo essenziale per l'arredamento.

Recheranno, senza dubbio, all'appartamento o l'ufficio un ambiente unico e accogliente, ma soprattutto bello, moderno e speciale.

Queste lampade grezze sono uniche per forma e colore; i cristalli di sale contenuti in esse sono una miniera fossile risalente a 250 milioni di anni fa. Questo denota che sono davvero preziose, quindi abbine cura!