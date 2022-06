Hairstylist.fr inaugura ad Andria, in via Porta Nuova n.18/A . Un concept fresco e d’avanguardia nel campo dell’acconciatura guidato dall’altrettanto giovane ed intraprendente Francesca Riondino - 25enne ma con all’attivo già 10 anni di esperienza nel settore - che domenica 12 giugno, evidentemente emozionata e carica per la sfida professionale, promette bellezza e stile a tutte coloro che vorranno affidarle l’immagine.

Un diploma dell’accademia New Apamf, a cui ha fatto seguito un master in colorimetria all’Accademia l’Oreal di Roma. Numerosi corsi di formazione tra cui anche un corso di consulente di immagine.

«L’emozione di un sogno che prende vita non ha eguali e, circondata dall’affetto e dalla energia positiva di parenti, amici, nuovi e vecchi clienti, mi preparo ad un nuovo percorso di crescita lavorativa e relazionale che mi entusiasmato molto» – dichiara Francesca.

“La realtà è più bella del sogno” è la filosofia di vita ed anche il payoff che caratterizza il salone di bellezza “HAIRSTYLIST.FR”. una bellezza che parte inevitabilmente dai capelli in uno studio ideato e progettato per realizzare i desideri di ogni donna; per prendersi cura di loro e garantire ad ognuna il giusto look personalizzato.

Tra i servizi offerti, va citato il servizio comfort: lavatesta con massaggio.

«All’interno del mio nuovo studio ho inserito il Climazon, Simply zen: trattamenti naturali specifici per la cute; massaggi cutanei, detossicazione cutanea, massaggio relax, energizzante e tecniche Shiatsu sempre per il benessere della cute» continua Francesca.

L’armonia di ogni volto che strizza l’occhio alle nuove tendenze, in termini di styling, sarà al centro dei servizi offerti. Francesca e il suo team, guidati dalla passione sapranno interpretare al meglio le esigenze in termini di bellezza e benessere della cute. «Siamo appassionati del nostro mestiere e lo facciamo con gioia. Il sorriso è il nostro “bigliettino da visita” per tutti coloro che cercano un salone di bellezza, umanamente splendido».

