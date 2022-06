Si rifà il look lo store WindTre di via Bisceglie n. 87, ad Andria, cambio anche al management che passa nelle mani di Riccardo e Antonio Berardino. I nuovi titolari, con un’esperienza ultra ventennale alle spalle, hanno inaugurato lo store sabato 18 giugno scorso, alla presenza di tanti amici, clienti e di tanti altri che presto lo diventeranno.

Il restyling per lo storico store WindTre, che porta la firma super collaudata Audiocel, porta con sé anche tante novità: è più innovativo e, inevitabilmente, sempre più al passo con i tempi confermando il suo percorso di crescita virtuosa e costante dei fratelli Berardino.

«È un negozio tutto nuovo, digitale e accogliente – commentano Riccardo e Antonio Berardino, titolari dello store di via Bisceglie - concepito per assecondare le richieste in materia di consulenza dei servizi di telefonia fissa, mobile e anche energia, per tutti gli utenti consumer e business. Ci siamo fissati un obiettivo chiaro e condiviso: essere più vicini ai consumatori per offrire loro più servizi, oltre alla telefonia anche servizi luce e gas. Abbiamo già alle spalle 5 anni di esperienza nel settore “energia” e fotovoltaico. Nel nostro store i servizi luce e gas ed efficientamento energetico sono una priorità finalizzata a migliorare la qualità della vita dei nostri clienti e dare loro soluzioni performanti che vanno ad ottimizzare le prestazioni e i servizi che gli stessi chiedono. È il nostro core business, per il presente e per il futuro!»

In un momento in cui il mercato dell’energia è fortemente condizionato dalla crescita dei prezzi il costo dell’energia elettrica (in Italia non è mai stato così alto negli ultimi 8 anni), uno store fisico permette al cliente di instaurare un contatto “senza filtri”: diretto e immediato grazie alla presenza di consulenti con i quali è possibile confrontarsi e trovare soluzioni personalizzate: «Bollette chiare e supporto in carne ed ossa non sono mai stati necessari come in questo periodo di contingenza economica. Pertanto, garantiamo un contatto ancor prima “umano” che commerciale».

Uno store, dunque, rinnovato nella forma e nella sostanza che si prende cura delle partite iva e delle utenze domestiche offrendo vantaggi sia per le aziende che per i privati chiamati ad ottimizzare servizi e costi, senza rinunciare a prodotti telefonici altamente tecnologici e performanti, e la possibilità di poter usufruire di sconti e detrazioni fiscali vigenti».

Il nuovo store WindTre vi aspetta per farvi visionare tutto l’Hi-Tech disponibile e offrire soluzioni su misura per la vostra abitazione e azienda.

«Lo staff, altamente qualificato, è al lavoro per fornire la migliore tecnologia, per favorire e accompagnare il processo di crescita e sviluppo collettivo dell’intera comunità – concludono Riccardo e Antonio Berardino -. Professionisti, impiegati, operai, casalinghe ... Tutti sono invitati nel nuovo store WindTre di via Bisceglie n.87, ad Andria. Uno store da cui parte un’energia nuova, semplice e trasparente, nata per esserti ancora più vicino agli utenti!».

«Un ringraziamento alla Sindaca Giovanna Bruno e all'assessore alla mobilità Pasquale Colasuonno che ci hanno onorati con la loro presenza e ringraziamenti doverosi li porgiamo a tutti i clienti storici ed ai validi collaboratori che consentono di inserire Audiocel nel novero delle aziende garantite ed efficienti».