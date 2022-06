Dall’8 giugno, data in cui è stata inaugurata la sede di Corso Cavour, Fisher Pan ha preso il largo…

In tantissimi hanno infatti già assaporato la cucina e le composizioni a base di pesce che caratterizzano questo nuovo concept "sbarcato" in città.

Si tratta di un vero e proprio fish bar- il primo in pieno centro, ad Andria- dotato di un ampio e arieggiato dehors, un locale ibrido tra un “puro” ristorante a base di pesce e un bistrot.

Fisher Pan rappresenta “Il Mare che non c’era” ad Andria: un’attività innovativa, in pieno centro città, che consente agli andriesi di poter godere di sensazioni speciali che solo alcune portate di mare sanno regalare: primi, panini gourmet, pinse, antipasti crudi e cotti, esaltati da vini selezionati.

Si tratta di un locale aperto ad un pubblico trasversale, in grado di soddisfare svariate esigenze.

È l’ideale per un pubblico attento alla qualità, desideroso di “mangiar bene” e magari di sorseggiare un calice che esalti il gusto del cibo ordinato; ma allo stesso tempo sta già diventando un punto di riferimento serale per ragazzi e ragazze che hanno voglia di addentare un buon panino di mare in compagnia.

Questo nuovo concept store è frutto dell’esperienza e della passione di Franco Cioce, Food Business Manager, imprenditore conosciuto in città e non solo per aver avviato e gestito attività di successo nel comparto Ho.Re.Ca. con la sua azienda Youcanstart.

Fisher Pan è l’ennesima sfida della sua carriera, che punta a valorizzare la nostra città e le proprie risorse, dopo anni di attività lavorativa all’estero per l’internalizzazione di diverse imprese.

Un sogno inseguito da tempo, ora divenuto realtà anche grazie al supporto di un team affiatato, composto da professionisti.