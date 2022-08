Il 30 luglio segna un nuovo inizio del percorso di Nunzia Spada e del suo “Spada Hair Studio”, inaugurato nell’aprile del 2014, con sede in via Giuseppe Verdi 4.

Dopo diversi anni di esperienza e di crescita, professionale e umana, per l’acconciatrice andriese, i tempi sono maturi per “importare” nuove tecnologie e metodi professionali d’avanguardia: nel suo salone infatti sarà introdotta una nuova tecnologia per lavatesta, il sistema a vapore, diventato ormai un vero e proprio rituale SPA che beneficia dei vantaggi dell’ossigenoterapia. Inoltre il passaggio è segnato dall’inaugurazione del “Privé”, spazio fondamentale per il divenire del percorso professionale.

Il nuovo strumento nasce come ulteriore arricchimento del salone, che può vantare una bottega in cui nulla è lasciato al caso, dalle ultime novità nei servizi offerti al rapporto col cliente di fiducia e con i nuovi che entrano a far parte della “famiglia”.

«L’attenzione ai clienti si fa sempre più alta – commenta Nunzia Spada –. Forti dell’esperienza formativa e con nuovi stimoli professionali e soprattutto creativi, questo nuovo inizio rappresenta per me “l’hic et nunc” della mia storia: ora, qui e adesso per scrivere pagine di straordinaria bellezza ed inequiparabile attenzione nei confronti di tutti, nessuno escluso. Infatti, all’interno del mio salone, ho pensato a uno spazio dedicato ai pazienti oncologici, con un’area a loro dedicata che offre trattamenti detossinanti ed un accompagnamento costante nelle scelte del bello e funzionale».

La formazione è una fonte inesauribile di crescita, con continui incontri professionali d’eccellenza tra cui spicca quello che Nunzia Spada ha avuto con Gianni Rando, “hair cuturier” siciliano, dotato di grande talento, umiltà e con una grande capacità di trasmettere il suo “know how” durante i seguitissimi seminari che tiene con passione e meticolosa dedizione.

«Grazie a questi nuovi e continui stimoli professionali e formativi abbiamo pensato a uno spazio moderno e innovativo: il “Nunzia Spada Privé” è parte integrante della “Privé family”. Quello che all’inizio era un sogno e che invece è sempre più realtà quotidiana, prevede un gruppo di professionisti, accomunati dalla stessa visione e passione di Gianni Rando e del suo percorso formativo, che segue una filosofia di benessere del capello del cliente e che la racconti, in diverse città, attraverso una delle professioni più belle, conoscendo e applicando, in anteprima, tutte le novità e tecniche mai raccontate sino ad ora».

Il focus del progetto si concentra sul concetto di condivisione tra i professionisti coinvolti e soprattutto nella cura e nell’attenzione verso la consumatrice finale, che è molto più di questo, una persona con un ruolo di principale rilevanza nella riuscita del lavoro del salone Spada.