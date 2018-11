Contenuti Suggeriti

Riflettori accesi, per il secondo anno consecutivo, sulle olimpiadi della bellezza internazionale. Si è svolta a Napoli, infatti, il 24 novembre, la finale di Miss Europe Continental 2018 che ha decretato la sua reginetta al cospetto di Alberto Cerqua, patron dell’evento giunto alla sua sesta edizione.



Nell’incantevole location del Teatro Mediterraneo alla Mostra D’Oltremare, alla presenza in giuria della famosa attrice Anita del Rey a fare da madrina all’evento accanto a Danilo Brugia e Massimiliano Varrese, e la splendida attrice Nina Soldano, tra ospiti d’eccezione e incursioni televisive sulle reti nazionali, si è svolto l’evento che ha visto sfilare in passerella le miss truccate e pettinate per l’occasione da selezionatissimi make up artist e Hair Stylist giunti da tutte le regioni. A rappresentare la nostra cara e calda Puglia per l’intera settimana di lavori c’era la make un artist Ilaria Liso che conil suo mix di colori, tecnica e passione ha ben occupato il suo ruolo riscuotendo apprezzamenti e consensi non solo delle miss ma anche degli addetti ai lavori che, dietro le quinte si sa, sono scrupolosamente attenti ai “particolari”.

Araceli Del Cont, dalla Bosnia, si è aggiudicata la fascia di Miss Europe Continental 2018. Partner della manifestazione: Samsung, Ray Ban, Audi, Red Bull, Legea, Massimo Fiordiponti Couture, Mission Beauty, Piras’ s Parrucchieri. Tutti nomi altisonanti nello star system che conta.

«Manifestazioni del genere mettono a dura prova le nostre capacità di professioniste della bellezza – commenta Ilaria Liso -. Dinnanzi a sponsor che investono fior di quattrini in marketing e comunicazione, il risultato deve essere eccellente e noi, come anche gli hair stylis, ma penso pure alla fotografia e a tutti coloro che operano nel settore chiamati a realizzare l’evento, diventa fondamentale evitare qualsiasi “sbavatura”, per restare in tema di trucco e di bellezza. Una brava “Make up artist” deve sapere come valorizzare i punti di forza di un volto, entra in sintonia con la modella, personalmente, ritengo importante non soffermarmi al solo volto, ma entrare in sintonia con la persona che ho difronte, con le sue emozioni; riuscire a farle venir fuori e, in questo, posso assicurare, smalto, rossetto, ombretti e “trucchi” del mestiere, giocano un ruolo fondamentale. Ovviamente, bisogna saperli usare… utilizzare! Ringrazio coloro che mi hanno dato fiducia e mi hanno fatto vivere questa fantastica esperienza di “Miss Europe Continental” e tutte le altre che arriveranno in futuro».

Ilaria Liso potere trovarla nella sua boutique della bellezza “Sens et Nuance” in via Ceruti 49, ad Andria. Affidarsi alle sue mani esperte e alle sue abilità in tema di bellezza e trattamenti estetici sarà semplice ed estremamente efficacie!