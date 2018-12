Contenuti Suggeriti

Entra nel vivo il tesseramento 2018 del Partito Democratico di Andria. La segreteria del circolo locale invita quanti vogliono rendersi promotori di un cambiamento politico, per il bene della nostra comunità, a partecipare attivamente con impegno, passione e dedizione.

«È trascorso appena un anno da quando la nuova segreteria cittadina si è insediata – ha commentato il segretario del circolo andriese del PD, Giovanni Vurchio – . Un anno improntato all'ascolto dei cittadini sui tanti problemi che abbiamo tramutato in interpellanze presentate in consiglio comunale, dove abbiamo discusso con determinazione e caparbietà.

Abbiamo affrontato l'amministrazione Giorgino che si è dimostrata disorientata è disordinata, la stessa che ci ha condotto purtroppo al pre-dissesto finanziaria. Ora è il momento di ripartire e creare insieme un nuovo modo di fare politica, più collettivo, affinché si possa dare insieme un nuovo futuro alla città.

Chiedo ai cittadini andriesi di partecipare attivamente ad una campagna il tesseramento 2018/19 per far sì che tutti insieme si possa dare un nuovo futuro alla nostra città.

Giungano i miei auguri di un sereno Natale e felice anno nuovo soprattutto alle famiglie che versano in condizioni di disagio, agli ammalati, alle forze dell'ordine, ai commercianti e agli operatori del comparto agricolo, fortemente in crisi per i problemi legati alle gelate dello scorso inverno. A tutti voi, in particolare, rivolgo il mio pensiero e l'auspicio che possa essere davvero un Natale di pace e di serenità».