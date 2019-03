Una nuova casa per 50mila eventi, 50mila studio e Artemisia Flower Design

Contenuti Suggeriti

Immaginate di incontrare in un unico spazio creativo, un disk jockey con un ampio background di artisti e con una cultura musicale trasversale, un fotografo con uno spiccato gusto per i ritratti e per la moda, e una flower designer, dal tocco raffinato e con un’esperienza decennale alle spalle. Immaginate di entrare in un openspace e di poter scegliere, ruotando su voi stessi, una molteplicità di servizi per il vostro evento, per la vostra attività commerciale o per realizzare la vostra idea creativa. Immaginate un “magazzino” di idee e di persone che lavorano insieme.



Dal 31 marzo potrete mettere da parte l’immaginazione e toccare con mano la realtà, una nuova realtà: a Corato, in via Belvedere 7 alle 19, si inaugura un nuovo spazio creativo che unisce musica, fotografia e design floreale: 50mila eventi di Valerio Di Zanni, 50mila studio di Michele Mancano e Artemisia Flower Design di Luisa Scaringella e Samuele Bucci.

“Un’ agenzia di servizi per matrimoni” direbbe a primo impatto il lettore: è corretto, ma c’è di più. Sappiamo bene che la nostra Puglia è la terra per eccellenza, lo scenario perfetto dove ogni anno si sviluppano il 68% dei Wedding Party d’Italia, ma non possiamo ricondurre questa unione di figure professionali unicamente al wedding planning, poiché ciascuna di loro metterà a disposizione del cliente un’esperienza trasversale e poliedrica.

In 50mila eventi potrete avere una consulenza musicale a 360 gradi e management artistico per eventi di qualunque tipologia, grazie all’ampio ventaglio di djs e musicisti accreditati, e alla disponibilità di service audio, video, luci e scenografie per lo spettacolo.

Con 50mila Studio, oltre al fotoreportage del vostro evento, grazie alla nuova sala posa e all’ampio spazio di lavoro, saranno realizzati shooting fotografici di moda e per campagne pubblicitarie e cataloghi, sino ad arrivare alla consulenza per la comunicazione: grafica, video editing, social media marketing.

In Artemisia Flower Design, oltre alla progettazione e alla realizzazione floreale per il vostro evento, avrete modo di consultare la nuova esposizione di oggettistica e conoscere la vasta gamma di allestimenti per spazi interni ed esterni.

Troverete più menti creative a lavoro, in sintonia fra loro e in sintonia per voi, per offrirvi ciò che desiderate, optando per tutti o soltanto uno dei servizi offerti.

Gli uffici saranno aperti dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.30.

I contatti per prenotare una consulenza:

Valerio Di Zanni 3462131739

Michele Mancano 3408360051

Luisa Scaringella 3489339083

Samuele Bucci 3469527827

Sito Web

www.50milaeventi.it

Youtube

www.youtube.com/50milaeventi

Facebook

www.facebook.com/50milaeventi

www.facebook.com/artemisiaflowerdesign

Instagram

50milaeventi

50milastudio

Artemisia_wedding_flowers