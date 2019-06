Per maggiori informazioni sui corsi universitari, sui master e sul percorso per acquisire i 24 Crediti Formativi Universitari, Musa vi attende presso la sede sita in via Bruno Buozzi n° 5 ad Andria

Parte un’intensa sessione estiva per Musa e Pegaso/Mercatorum google+ invia stampa Numerosi studenti per sostenere gli esami di Laurea e Master Contenuti Suggeriti Prosegue con successo l’attività universitaria di Musa a fianco alle Università Telematiche Pegaso e Mercatorum, come confermato dall’inizio di una bollente seduta estiva ricca di appelli d’esame previsti inizialmente per il 4, 13 e 14 giugno. Un periodo di fuoco nel quale confluiranno studenti provenienti dalle diverse province della Puglia ma anche da altre città italiane, a dimostrazione della rilevanza acquisita dal polo di Andria. Un centro che dallo scorso ottobre può fregiarsi del titolo di “Sede d’Esame”, attribuito esclusivamente agli enti che si sono distinti non solo nella promozione commerciale dei corsi universitari, ma anche nella diffusione culturale della formazione nel proprio territorio di appartenenza. Allo stesso tempo Musa – tra i principali partner di Pegaso – cambia faccia e si rinnova totalmente tramite la creazione del brand: Musa Formazione. Una nuova veste che è il frutto della fusione tra Musa Scuole e la Digital Connect E-learning. Azienda che si è egregiamente contraddistinta negli ultimi due anni nell’offerta di corsi professionali erogati in modalità e-learning e che ha deciso di unire le forze con Musa – avente un’esperienza pluridecennale nel settore della didattica – nell’ottica di un processo di formazione continua e di crescita delle competenze necessarie al progresso dell’intera società. Questa unione rinsalda adesso più che mai lo stretto legame presente tra le Università Telematiche Pegaso e Mercatorum con Musa, grazie ai valori comuni trasmessi e alla stessa concezione di serietà professionale e competenza lungimirante. Pertanto, questo sodalizio consente oggi a Musa di offrire delle agevolazioni economiche fino a 1.700 € di sconto per ciascun anno accademico e di promuovere numerosi corsi di Laurea e Master. Come accade da più di vent’anni, Musa e Pegaso mettono al primo posto la formazione e servizi ottimali per i propri studenti. Per maggiori informazioni sui corsi universitari, sui master e sul percorso per acquisire i 24 Crediti Formativi Universitari, Musa vi attende presso la sede sita in via Bruno Buozzi n° 5 ad Andria, chiamando il numero verde 800 911 830 o visitando il sito www.musaformazione.it ANDRIA LIVE.IT Invia alla Redazione le tue segnalazioni redazione@andrialive.it