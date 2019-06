Contenuti Suggeriti

Associazione “Tutt’altro”, ecco come iscriversi ad “Aperto per Ferie 2019” Copyright: Tutt'Altro

Associazione “Tutt’altro”, ecco come iscriversi ad “Aperto per Ferie 2019” Copyright: Tutt'Altro

Associazione “Tutt’altro”, ecco come iscriversi ad “Aperto per Ferie 2019” Copyright: Tutt'Altro

Associazione “Tutt’altro”, ecco come iscriversi ad “Aperto per Ferie 2019” Copyright: Tutt'Altro

Associazione “Tutt’altro”, ecco come iscriversi ad “Aperto per Ferie 2019” Copyright: Tutt'Altro

Associazione “Tutt’altro”, ecco come iscriversi ad “Aperto per Ferie 2019” Copyright: Tutt'Altro

Associazione “Tutt’altro”, ecco come iscriversi ad “Aperto per Ferie 2019” Copyright: Tutt'Altro

Associazione “Tutt’altro”, ecco come iscriversi ad “Aperto per Ferie 2019” Copyright: Tutt'Altro

Associazione “Tutt’altro”, ecco come iscriversi ad “Aperto per Ferie 2019” Copyright: Tutt'Altro

Le età a cui è rivolta Tutt'altro

I bambini saranno divisi per fascia d’età. Scuola materna (dai 4 ai 6 anni), scuola elementare (dai 6 ai 10) e scuola media (dai 10 ai 14). Oltre a Disegno, Pittura, Arte Contemporanea, Scrittura Creativa, Fotografia, Giardinaggio, Inglese, Teatro, Architettura e Costruzione. Per questa edizione l’associazione ha scelto di confermare i laboratori Cucina, Archeologia, Puglialogia, Sport e Alimentazione e di lanciare la novità Primo Soccorso e Dialettologia.

Le civiltà nelle quali viaggeranno j bambini sono presistoria, egizi, vichinghi, romani e greci, medioevo, cultura orientale, contemporanea, futuro. In media, ogni viaggio durerà una o due settimane.

Per il gruppo di scuola media “Girl & Boy scout” saranno confermati anche i laboratori di giornalismo, video giornalismo e trekking letterario (in occasione di qualche gita fuori porta nel ruolo di reporter). Per tutte le età non mancheranno anche gli attesissimi giochi creativi con l’acqua.

La novità del doppio maestro

Confermata! Per ogni gruppo di 5 bambini ci sarà in media un maestro dato che ciascun maestro sarà affiancato da almeno un assistente! “Parliamo della figura del maestrino già sperimentata con successo l'estate scorsa!”, tiene a spiegarci Francesco Merra, il direttore dell’associazione. A proposito, secondo Tutt’altro…

La figura del maestro a Tutt’altro

"Comincerei dal ruolo del maestro!" Per rispondere alla nostra domanda, Francesco Merra adora ricordare le parole di Massimo Recalcati: “Il compito primo di ogni maestro non è quello di trasmettere il sapere, ma quello di portare il fuoco, accendere il desiderio di sapere. Ecco, il compito primo di un maestro tutt’altrino è quello di portare il fuoco della creatività, come stile di vita, pensiero, essenza”.

Cosa si intende con "scuola" a Tutt'altro?

“Tutt’altro non è una scuola per imparare a disegnare, ma una scuola di creatività, e quindi una scuola di vita, la colonna portante della crescita dei nostri bambini. Hai mai pensato che imparare a disegnare è un po’ come imparare a vivere? Impari facendo e sbagliando, a riflettere, a non scoraggiarti, ad inventare nuove soluzioni, ad evolverti”.

Ispirati da queste parole, i motto, anzi, la vera regola di Tutt'altro, è "Vietato aver paura di sbagliare".

Come ci si iscrive ad Aperto per Ferie 2019?

Le iscrizioni sono settimanali. Le attività laboratoriali si terranno tutti i giorni (dal lunedì al venerdì; dalle 8:00 alle 13:00, con ingresso possibile fino alle ore 10:00). Le famiglie interessate all’iscrizione o ad un giorno di prova GRATUITO per il proprio bambino, possono contattare direttamente il presidente dell’associazione Francesco Merra al 347 50 55 476, o inviare un messaggio alla pagina facebook.