Dal polistirolo al legno, dal plexigas all'acciaio. Non c'è materiale che Nico Marcone non possa plasmare, intagliare o trasformare per dar vita ad un oggetto nuovo, di design. La sua storia parte da lontano, dalla formazione svolta ad Urbino e a Milano con grandi professionisti del settore della comunicazione visiva che gli ha permesso di tornare a Corato con un bagaglio di esperienza importante da mettere al servizio dei suoi clienti. Professionalità arricchita da oltre vent'anni di lavoro sul territorio.

Oggi, con la sua AD Marcone, si occupa di allestimenti, oggettistica, gadget e vetrinistica per clienti nazionali e internazionali. Suoi gli allestimenti per alcune tappe del TEDx, circuito di conferenze incentrate su tecnologia e design. Tante le vetrine impreziosite dai suoi lavori. Numerose le idee regalo create nel suo laboratorio.

A supporto della creatività, macchine di ultima generazione che permettono di trasformare le idee in qualcosa di concreto. Taglio laser, taglio laser in fibra di carbonio o taglio con filo a caldo che lavorano senza bisogni di clichès in pochi secondi, dal singolo pezzo a serie di migliaia di pezzi.

In questa videointervista Nico ci racconta la sua storia, fatta di passione e alta formazione.