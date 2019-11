Dall'esperienza e dall’innovazione gastronomica nasce “Primi Tagli”.

A dispetto della sua giovane età, Riccardo Regano, macellaio e ideatore del progetto "Primi Tagli", insieme ad Angelo Moschetta, salumiere e particolarmente attento all'innovazione nel settore del food, danno vita a questo nuovo progetto finalizzato a rappresentare una nuova esperienza culinaria per tutti i clienti che vorranno lasciarsi contagiare positivamente in tutti i sensi.

Gioia per la vista, musica per le proprie orecchie ed estasi per il palato. Emozioni gastronomiche affatto scontate!

“Primi Tagli” guarda alla trasformazione delle materie prime mixando adeguatamente profumi e sapori tipici del nostro territorio, dando vita così a nuovi preparati che potrete trovare nell’angolo “pronto cucina” in grado di soddisfare, in maniera trasversale, tutti i palati: sapori e prodotti ricercati accanto alla genuinità e alla semplicità di prodotti accuratamente selezionati per offrire solo il meglio e non deludere ma!

“Primi Tagli” Gourmet è un concept innovativo che trovate in via Trani 12/14 – Carni, salumi e preparati culinari a tutte le ore della giornata. Per sorprendere e per sorprenderti!