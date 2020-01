Un magazzino robotizzato di ultima generazione alla Farmacia Castel del Monte

Il dott. Antonio Civita è il titolare della Farmacia Castel del Monte sita in Andria in Viale Pietro Nenni, una realtà estremamente moderna e al passo con i tempi che, come scritto sul proprio sito web “vuole essere un luogo di benessere, un luogo sempre in viaggio verso nuove idee”.

Di idee ce ne sono molte, come molti sono i servizi e le attenzioni che vengono rivolte alla gente, sia nella farmacia sia tramite il proprio shop online. É stato naturale per il titolare decidere di automatizzare la propria farmacia, semplificando in questo modo la gestione del magazzino.

Ecco un’intervista al dott. Civita in cui ci racconta la sua esperienza con l’automazione.

Dott. Civita, cosa le ha portato a decidere di automatizzare la sua farmacia?

Da sempre credo nel futuro e l’automatizzazione è specchio dell’innovazione dei tempi. Niente può rimanere statico meno che mai una professione, come quella del farmacista, rivolta alle richieste della gente che sono in continua evoluzione.

Quali vantaggi ha riscontrato?

Da quando “Jimmy” è entrato a far parte del nostro team – così è stato soprannominato il robot anche dai nostri clienti – i vantaggi sono stati numerosi. Abbiamo ancora più tempo da dedicare all’ascolto e alle richieste delle persone che si rivolgono a noi. I nostri stessi clienti hanno apprezzato la nostra continua presenza al banco e con stupore sono affascinati dal vedere che le scatoline arrivavano da sole.

Utilizza il magazzino automatizzato solo per le vendite al banco?

Non solo. Da due anni la farmacia Castel del Monte è anche online con circa 60000 referenze acquistabili comodamente da casa con un semplice click. Il magazzino automatico velocizza l’allestimento dell’ordine , facilita il lavoro dell’allestitore e di conseguenza riduce al minimo i tempi di consegna.

Tornerebbe alla gestione tradizionale del magazzino?

Dopo aver conosciuto gli innumerevoli vantaggi tornare al passato è impossibile. Sono proiettato da sempre ad andare avanti e retrocedere sarebbe contraddittorio.