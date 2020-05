"Prima di cena", mezz'ora in diretta con Marina Mastromauro

Dal 26 aprile è on line sui profili social di Granoro un nuovo format intitolato “Prima di cena con...” che ha visto coinvolti alcuni dei testimonial/ambassador dell’azienda, i quali si sono avvicendati in dirette su Facebook per fare compagnia ai tanti follower e non rimasti a casa durante la quarantena. Non sono mancati, ovviamente, alcuni spunti cari a Granoro, per promuovere la sana alimentazione, oltre che i plus delle linee della pasta e dei prodotti Granoro.

Il 26 aprile è stata la volta della calciatrice Barbara Bonansea, il 3 maggio del food mentor Marco Bianchi e il 10 maggio dell’allenatore della Fiorentina Women’s Antonio Cincotta. Il tutto sotto la conduzione di uno degli “amici” di Granoro, Cristiano Carriero, giornalista e storyteller.

Il progetto si concluderà lunedì 18 maggio alle 19 con la diretta, sulla pagina Facebook di Granoro, in compagnia della dott.ssa Marina Mastromauro, amministratore delegato, protagonista di una piacevole mezz’ora che sarà poi riproposta sui canali Facebook e Instagram di Granoro nei giorni a seguire.