I regali per onomastico, una tradizione da riscoprire?

Voi sapete quand'è il vostro onomastico? Non tutti sanno la data in cui cade questa ricorrenza e magari non se ne sono mai nemmeno preoccupati. Questo perché gli onomastici con il tempo hanno perso importanza.Intendiamoci, non sono mai stati dei giorni di festa come i compleanni o le altre occasioni speciali. La loro dimensione di piccola ricorrenza però era ciò che li rendeva così particolari e piacevoli. Non c'erano feste ma non mancavano gli auguri e magari anche un pensiero.

Oggi che ci stiamo quasi dimenticando della loro esistenza può esserci una sensazione di ricorrenza inutile. In realtà le ricorrenze non sono mai inutili, anzi, ognuna ha la sua dimensione ed è bello avere occasioni grandi e piccole per essere gentili a vicenda. È proprio questo il motivo per cui dovremmo ridare valore agli onomastici, perché anche se piccole, rimangono delle occasioni per mostrare attenzione verso una persona cara. E queste opportunità non vanno mai sprecate.

Basta un augurio per donare un piccolo momento di felicità. Anche a chi, magari, si era svegliato col piede sbagliato, era già tendente all'arrabbiato e vedeva di fronte a sé una pessima giornata. Poi arriva qualcuno che gli ricorda che è il suo onomastico, gli fa gli auguri e con una piccola gentilezza cambia tutto. In certi casi c'era anche chi non perdeva l'occasione per fare dei regali per l'onomastico. Per qualcuno una vera esagerazione ma dipendeva sempre dal regalo.

Se i pensieri erano oggetti da pochi euro – come quasi sempre accadeva – era una bellissima idea. Con una spesa contenuta, scegliendo con attenzione, si poteva andare oltre al semplice augurio e dare ancora più valore ad una giornata di festa. Oppure si poteva optare per la via di mezzo tra gli auguri a voce e il regalo per onomastico: un biglietto di auguri. Meno impegnativo di un regalino ma più elaborato e concreto degli auguri fatti a voce.

Riprendere con la tradizione di scambiarsi gli auguri quando capitano gli onomastici potrebbe essere una bella idea per aumentare sia le occasioni speciali, sia i gesti gentili tra persone che si vogliono bene. Senza contare che sarebbe un bel gesto da fare anche con quelle persone che non rientrano proprio tra gli intimi. Ad esempio i compagni di classe o i colleghi. Con loro basta un augurio, mentre con le persone care si può andare oltre pensando anche a qualche bel regalino per onomastico.

Per destreggiarvi al meglio in queste situazioni il web viene in vostro soccorso. Innanzitutto per trovare i vari onomastici e scoprire quando sono. Cosa non banale se non avete in casa calendari e agende con il Santo del giorno. Con Internet però la ricerca è molto più veloce, seppur vi metterà di fronte a dei problemi. Ad esempio scoprire che un nome può avere vari onomastici disseminati sui 12 mesi dell'anno. In questo caso niente feste multiple, scegliete un giorno da tenere come ufficiale e festeggiatelo. Stesso discorso per quei pochi nomi che non hanno un Santo per trovare l'onomastico.

Dopo aver trovato le date il web vi aiuta anche nel caso vogliate cercare un regalo. Un servizio completo insomma, anche se il punto di partenza dovete sempre essere voi e la vostra voglia di ridare valore alla celebrazione degli onomastici.