In via Castel del Monte al civico 15/O c’è un’oasi di perfezione architettonica del gusto, degli ambienti e della cortesia. Un mix vincente che fa del Caffè 4.17 Bistrot un luogo unico che promuove la convivialità a tutte le ore della giornata.

Un team di giovani imprenditori guidato da Piero Allegretti ha saputo fissare i punti cardine di un progetto enogastronomico che ben si colloca in una zona urbana della città che guarda al maniero federiciano, emblema e vanto della nostra cara Andria.

Dalle colazioni alle merende è un tripudio di frollini di pasta frolla, torte di carota, pasticciotti con crema ai pinoli, ai pistacchi, alle confetture ricercate. Gli aperitivi e gli happy hour sono assolutamente da provare. E che dire dell’ottima focaccia barese?! Taglieri di ghiotterie salate: una delizia per gli occhi (perché si mangia prima con la vista) e per il palato in grado di accontentare tutti.

A guidare la brigata in cucina un nome che rappresenta per il nostro territorio una garanzia: Emanuele Spione.

E’ lui che quotidianamente seleziona gli ingredienti e “sforna” dolci gustosi.

Per la pausa pranzo come anche per la cena, non aspettatevi piatti gourmet ma una accurata ricerca e quindi una riscoperta dei piatti della tradizione e di materie prime di qualità: sono questi i punti di forza di una proposta culinaria che è un vero tributo ai piatti della tradizione.

Mare e terra sapientemente portati in tavola in un ambiente che sa accogliere tutti per una pausa pranzo, per un break conviviale con parenti e amici, per festeggiare ricorrenze e semplicemente per incontrarsi.

Posti a sedere all’interno ma anche negli spazi allestiti all’aperto: comodi e discreti.

Tra i vari servizi anche la possibilità di ordinare piatti d’asporto o, il delivery per chi lo gradisce.

Una piccola curiosità 4.17 si rifà a due date importanti che celebrano la nascita dei figli di Piero. In un periodo in cui è fondamentale ridisegnare l’assetto economico e ben sperare per il futuro, noi ci lasciamo ispirare dagli uomini e dalle donne di domani: è proiettati con gli occhi dei nostri piccoli che sappiamo fare e vogliamo fare sempre meglio.

Buona stella a noi!

Seguici anche su Instagram