La scuola di danza "In Punta di Piedi", dal 25 maggio scorso, ha ripreso tutte le attività con maggior determinazione e passione, nel rispetto dei protocolli e delle normative in materia di sicurezza anti contagio.

I ragazzi, nonostante le misure restrittive, hanno ripreso con grande entusiasmo a coltivare la passione per la danza, apprezzando ancora di più, dopo il lungo periodo di stop forzato, una disciplina che indubbiamente è una panacea sia per il fisico che per la mente.

Gli aggiornamenti dei corsi avanzati stanno continuando, nonostante le giornate particolarmente calde, a preparare gli allievi al concorso online "Save the dance" a cui è prevista la partecipazione tra qualche giorno.

Un periodo di eventi felici per la nostra realtà di danza poiché, in questi giorni, dopo una dura selezione, Melania Fuzio e Francesco Simeone, sono stati ammessi all'Ateneo della Danza di Siena diretto dal Maestro Marco Batti: un pilastro nel mondo della danza. Questo evento è felice e orgoglioso tutti gli allievi e in particolar modo la maestra Ilde Inchingolo che augura loro tutto il meglio che la danza può offrire per il futuro professionale e personale.

La maestra Ilde ringrazia anche gli amici Cinzia e Giuseppe dello store Dancelab di Barletta per le splendide mascherine donate agli allievi che aiutano a rendere più piacevole e sicuro questo particolare periodo caratterizzato da un tempo sospeso che nonostante tutto non ci sta privando di mettere a frutto la nostra arte e la nostra grande passione per la danza.



Perché, in fondo, il segreto è l'amore per quello che si fa a rendere speciali le cose ordinarie.