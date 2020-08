Esperienza e innovazione continuano ad essere due principi cardini del successo di “Primi Tagli”: la nuova gastronomia. Un concept gourmet forte della consolidata esperienza, a dispetto della giovane età, di Riccardo Regano e Angelo Moschetta. Una combinazione vincente di conoscenza delle materie prime e della trasformazione delle stesse in piatti pronti da portare a casa. Odori, colori e sapori che non lasciano dubbio alla genuinità, alla qualità e alla bontà di ogni singolo piatto proposto.



Un connubio perfetto che si tramuta in infiniti punti di forza e fa, di “Primi Tagli” Gourmet, un porto sicuro dove attraccare ogniqualvolta si è alla ricerca di qualità e genuinità. Lo sa bene anche EccellenzeItaliane.com che ha attribuito loro il prestigioso riconoscimento che tutela con efficacia l’immagine della nostra nazione per le vie della rete verso un mercato mondiale sempre più capillare e articolato. Un network che attribuisce riconoscimenti di qualità d’eccellenza a tutela di prodotti e non solo che rendono l’Italia una vera “Regina nel mondo”.

Tale importante riconoscimento non è un punto di arrivo ma sicuramente un ulteriore punto di partenza per rendere “Primi Tagli” Gourmet sempre più buono e ricercato!

Nonostante l’emergenza sanitaria, il concept gastronomico ha fidelizzato i suoi clienti e mantenuto costante la crescita dei nuovi clienti. Merito, altresì, della piattaforma di delivery primitagli.it/shop che ha fatto arrivare le prelibate bontà gastronomiche in ogni angolo della città.

La svolta, dopo il lockdown, con il riconoscimento da parte di EccellenzeItaliane.com e con l’arrivo della bella stagione hanno arricchito la molteplicità di piatti cotti (pasta e carne) proposti quotidianamente, nonché le richieste di catering di carni e salumi gourmet accuratamente selezionati per rendere unico ed inimitabile ogni evento conviviale.

Primi Tagli Gourmet lo trovate ad Andria in via Trani 12/14