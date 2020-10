La Farmacia Castel del Monte di Andria occupa il 23° posto nella categoria "Farmacie, prodotti medicali" della classifica dei migliori e-Commerce italiani.

Sapere che la Farmacia Castel del Monte abbia raggiunto questo importante traguardo, entrando a far parte de “Le stelle dell’e-Commerce 2020/2021”, una lista delle migliori 500 attività di vendita online pubblicata dal Corriere della Sera e realizzata da L’Economia con Statista, è motivo di orgoglio per la Puglia ma soprattutto per la città di Andria.

«Il riconoscimento di stella dell’e-Commerce ha gratificato l’investimento di tempo, la dedizione incondizionata al lavoro ed il coraggio che 4 anni fa ci ha portato a scegliere di sviluppare un nuovo mercato online.Una scommessa con noi stessi che oggi ci rende orgogliosi di entrare a far parte di questa classifica a fianco di altre eccellenze italiane, come unica realtà Pugliese» ha commentato il dott. Antonio Civita.

I Dottori e le Dottoresse della Farmacia Castel del Monte mettono a disposizione dei propri utenti online con un lavoro quotidiano e costante la stessa professionalità e gentilezza offerta in farmacia, sempre pronti a consigliare nel rispetto del benessere e della salute.

«Un premio che conferma quanto sia importante avere sempre uno sguardo proiettato verso il futuro a 360° senza mai dimenticare i nostri clienti. Perché se oggi abbiamo ricevuto il riconoscimento le Stelle dell’E-Commerce è anche per merito loro che scelgono di risparmiare senza rinunciare alla professionalità e alla competenza, che ci danno fiducia comprando online».

www.farmaciacasteldelmonte.com