Due incidenti stradali nel pomeriggio: fortunatamente senza feriti

Pomeriggio segnato da diversi incidenti sulle strade andriesi. Erano circa le ore 18 quando sulla SS 170 si è verificato un incidente tra due autovetture che procedevano in direzione Andria. Con l'impatto una delle auto coinvolte ha urtato contro una terza autovettura che saliva la rampa di uscita dal casello autostradale per procedere in direzione Barletta.



Poco dopo le 20 ripristinata la regolare viabilità. Sul posto i rilievi e l’intervento degli uomini del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale di Andria.

Traffico in tilt e lunghe code si sono verificate in attesa che le pattuglie del Nucleo di Pronto intervento intervenissero per i rilievi del sinistro e per regolare il traffico rimasto bloccato per circa due ore. Fortunatamente solo feriti lievi curato dall'equipe medica dle 118 giunta sul posto.

Un altro incidente stradale si è verificato attorno alle ore 18:45 sulla ex Sp 231, nei pressi di Paparicotta, tra Andria e Canosa. Un tir per cause ancora in via di accertamento, ha urtato contro le barriere del cantiere stradale ed è finito fuori strada. Anche in questo caso, fortunatamente, l'autista è rimasto illeso.

Sul posto soltre ad un'ambulanza del 118, anche volanti della Polizia di Stato e Vigili del Fuoco.