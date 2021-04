La Puglia resterà in rosso fino al 20 aprile

La Puglia rimane in «rosso» almeno fino al 20 aprile, ovvero altri 15 giorni a partire dal martedì dopo Pasquetta. Lo riporta l'ordinanza firmata ieri dal Ministro della Salute Speranza e pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale. I dati raccolti dalla cabina di regia del Ministero della Salute danno ancora la regione a rischio pandemico alto. L'indice Rt è sceso a 1,9 ma la media in Italia è dello 0,98.

Ben al di sopra dei limiti di allerta invece è l’incidenza, con 296 casi ogni 100mila abitanti e soprattutto la pressione sugli ospedali che hanno superato da settimane la soglia di sicurezza, con le terapie intensive occupate per oltre il 40% dei posti letto disponibili con 263 pazienti assistiti.

Le aree mediche, anch’esse in sofferenza, sono vicine al 45% della disponibilità complessiva.