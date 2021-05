Tentato scippo in pieno centro cittadino

Tentato scippo in pieno centro poco dopo le ore 17.

Un malvivente ha rubato la borsa di una signora che ha cominciato a urlare e a catturare l’attenzione dei passanti e, nello specifico di un signore che ha raggiunto prontamente il ladro e lo ha bloccato nella centralissima viale Crispi in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Sul posto sono giunte una volante della Polizia di Stato ed una dei Carabinieri che hanno preso in consegna il ladro. La borsa intanto è stata restituita alla legittima proprietaria.

Stamane, intanto, nella centrale via R. Margherita un altro tentato furto si è registrato all'interno di un negozio di abbigliamento uomo: un malvivente, con la scusa di provare alcuni capi, ha tentato di rubare alcune maglie nascondendole nel giubbino. I maldestri movimenti non sono passati inosservati al proprietario del negozio che ha fermato l'uomo prima che potesse scappare con la refurtiva, intimandolo a lasciare i capi e andare via. La segnalazione è giunta alle forze dell'ordine allertate dal proprietario che sono giunte in zona per perlustrarla.