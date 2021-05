Con la complicità dell'amante tenta l'omicidio del marito: arrestata 49enne

Sabato scorso (22 maggio) personale in servizio presso il Commissariato P.S. di Andria, in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Trani su richiesta di questo Ufficio, ha tratto in arresto una donna 49enne responsabile di tentato omicidio in concorso con un 54enne già in custodia cautelare carceraria per il medesimo reato.

L’indagine partì a seguito di una segnalazione pervenuta in data 25.02.2021 al suddetto Commissariato di P.S. con la quale si informava l’Ufficio della presenza, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Andria, di una guardia particolare giurata ferita al collo, verosimilmente attinta da un coltello.

Giunta presso il nosocomio, la p.g. operante apprese che la vittima 49enne, dopo essere uscita di casa per recarsi al lavoro, era stata aggredita da un soggetto con il volto travisato che, dopo essersi introdotto nella sua autovettura dal lato passeggero, dapprima lo aveva minacciato di morte in vernacolo andriese e poi lo aveva colpito al collo con un coltello.

Soltanto la pronta reazione della vittima — che riuscì a disarmare il suo aggressore spingendolo fuori dall’abitacolo del veicolo – fece in modo che l’atto non fosse portato a compimento.

Nella colluttazione il 49enne scoprì il volto dell’aggressore riconoscendolo mentre quest'ultimo si dava a precipitosa fuga continuando a minacciarlo di morte, mentre il malcapitato rientrò nella propria abitazione dove fu soccorso e trasportato presso il locale nosocomio, ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata.

Le indagini ricevettero così immediatamente un forte impulso e, il giorno successivo all’evento, furono raccolti elementi decisivi a carico del responsabile dell’accoltellamento sottoposto a perquisizione domiciliare e personale che si concluse con esito positivo in quanto furono rinvenuti nella sua abitazione gli indumenti e le scarpe indossate all’atto dell’azione criminosa e che riportavano tracce ematiche.

L’uomo ammise le sue responsabilità escludendo l’esistenza di altri concorrenti. La successiva e meticolosa attività investigativa, corroborata da attività tecnica, cristallizzò i suddetti elementi di prova, consentendo alla Procura della Repubblica di avanzare al Gip richiesta di misura cautelare in carcere a carico dell'aggressore che fu tratto in arresto in data 08.03.2021 ed associato alla Casa Circondariale di Bari.

L’ulteriore attività di indagine (tra cui intercettazioni, analisi di materiale informatico e interrogatori del correo) fornì significativi elementi che hanno consentito di affermare l’attivo coinvolgimento nella vicenda della moglie della vittima e hanno permesso di disvelare l’esistenza di una relazione extraconiugale tra la donna — ex badante della defunta moglie dell’esecutore materiale dell’accoltellamento — e l'aggressore del marito, la quale costituiva la premessa ed il fondamento di un accordo tra i due finalizzato a liberarsi del marito della donna cagionandone la morte, avendo la donna scoperto che il coniuge disponesse di un’ingente somma di denaro di cui le aveva taciuto l’esistenza costringendola, a suo dire, ad una vita di stenti e sacrifici.

I due amanti inizialmente avevano cercato di rivolgersi a terzi da incaricare per il compimento dell’azione criminosa dietro compensazione di una somma di denaro ma, non riuscendovi, avevano concordato che los tesso amante agisse in prima persona. Quest’ultimo dopo aver ricevuto dalla donna le precise indicazioni sugli spostamenti ed i turni di lavoro del marito, lo attese sotto la propria abitazione armato di coltello per dare seguito a quanto programmato, progettando i due di continuare la loro vita insieme potendo godere della somma risparmiata dalla vittima.