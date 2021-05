Si è verificato sabato pomeriggio nel giardino del plesso "Dante Alighieri": un vasto incendio di sterpaglie ha preso il via incontrollato, prima che arrivassero i Vigili del Fuoco. I manutentori invece sono arrivati solo ieri, giovedì, per verificare lo stato dei luoghi.

Anche in questo caso, come per quello avvenuto ieri allo stadio comunale, la "fortuna" ha voluto che nella scuola non ci fosse nessuno tra alunni e personale scolastico: sta di fatto però che, oltre alle sterpaglie, il fuoco ha bruciato anche gli alberi piantati grazie a vari progetti nel corso di questi anni, arrivando a lambire poi le abitazioni che confinano con il giardino.

Anche questo episodio è emblematico dell'importanza della manutenzione di luoghi pubblici: il Comune emana ogni anno ordinanze perché i privati provvedano a eliminare le sterpaglie in vista dell'estate, quest'anno ancora più urgenti per evitare il problema xylella, e poi non provvede ai propri beni? A una scuola, oltretutto, con tutti i rischi che ne derivano?

Dall'Istituto abbiamo avuto conferma che siano state inviate almeno 2 pec, nelle settimane scorse, agli uffici preposti per chiedere un intervento urgente: ora invece bisogna raccogliere "i cocci" in un ormai ex giardino di cui è rimasto solo il ricordo. E per tutto il resto dei problemi? Per le carenze strutturali degli edifici? Per le sterpaglie ancora presenti?