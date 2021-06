Con l’arrivo del solstizio d’estate è ufficialmente aperta la “campagna degli incendi” di sterpaglie in città.

Infatti, con la prima afa del primo giorno d’estate si registra un vasto incendio di sterpaglie in una zona attigua a civili abitazioni in via Giacomo Ceruti. Le fiamme, complice anche il forte vento odierno, sono divampate nell'erba secca, diffondendosi velocemente.

Un nube di fumo ha invaso le case dei residenti della zona rendendo irrespirabile l’aria.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato e la Polizia Locale per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

La prudenza e la raccomandazione ad evitare di buttare mozziconi di sigarette è, in questo periodo dell'anno, più che mai, necessaria. Ricordiamo inoltre che è dovere dei proprietari dei terreni provvedere a bonificare gli stessi dalle pericolose sterpaglie e mettere in sicurezza contro il rischio di incendio.