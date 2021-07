Ogni volta che si fa riferimento alle "nuove" generazioni si pensa sempre all'importanza delle stesse per la costruzione di un futuro migliore.

Nonostante i tanti esempi positivi di giovani che fanno ben sperare, purtroppo ci sono quelli che invece destano preoccupazione perché, se da "piccoli" sono autori di scempi, non osiamo immaginare di cosa siano in grado di fare da "grandi".

È il caso del fatto immortalato da un nostro lettore che ci ha inviato immagini di alcuni ragazzi che, dopo aver letteralmente "smontato" con calci e pugni le giostrine presenti nel parco "Cardinale Ursi", si accaniscono sui resti saltandoci su, rischiando anche di farsi del male.

Uno scempio che è avvenuto in pieno pomeriggio e alla presenza di chi frequenta il parco, che è rimasto inerme di fronte a ciò che stava accadendo.

Un episodio davvero grave soprattutto perché perpetrato da chi dovrebbe usufruire e custodire quei luoghi che rappresentano delle "isole felici" in città.

Ora, l'auspucio è che i colpevoli siano individuati e, piuttosto che segnalati alle autorità competenti, siano obbligati al "risarcimento del danno" con lavori utili alla collettività e del parco stesso per far comprendere fino in fondo l'importanza di custodire il bene comune per la costruzione di un futuro migliore.